Пентагон поставит для ВВС Украины оборудование для "слепой" посадки

Пентагон объявил тендер на поставку ВВС Украины навигационного оборудования для "слепой" посадки на военный аэродром в Староконстантинове.

— Этот запрос предполагает поставку Украинской Республике системы посадки по приборам / дальномерного радиомаяка, всенаправленного радиомаяка и маяка системы тактической воздушной навигации, — говорится в документе, опубликованном на сайте госзакупок.

Отмечается, что вместе с оборудованием украинской стороне предоставят все услуги, связанные с обучением и обслуживанием.

Кроме того, подчёркивается, что американское правительство не будет брать на себя никакие затраты, связанные с контрактом.

Ранее Лайф сообщал, что США выделят Незалежной 695 миллионов долларов на военные цели.