Пентагон поставит для ВВС Украины оборудование для "слепой" посадки

Пентагон объявил тендер на поставку ВВС Украины навигационного оборудования для "слепой" посадки на военный аэродром в Староконстантинове.
— Этот запрос предполагает поставку Украинской Республике системы посадки по приборам / дальномерного радиомаяка, всенаправленного радиомаяка и маяка системы тактической воздушной навигации, — говорится в документе, опубликованном на сайте госзакупок.
Отмечается, что вместе с оборудованием украинской стороне предоставят все услуги, связанные с обучением и обслуживанием.
Кроме того, подчёркивается, что американское правительство не будет брать на себя никакие затраты, связанные с контрактом.
Ранее Лайф сообщал, что США выделят Незалежной 695 миллионов долларов на военные цели.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени