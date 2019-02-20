Многодетным россиянам могут включить в трудовой стаж уход за всеми детьми

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Многодетным россиянам могут включить в трудовой стаж уход за всеми детьми

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Фото: © Pixabay

Родителям более четырёх детей могут включить в трудовой стаж по полтора года ухода за каждым ребёнком. Об этом рассказал глава Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.

— Законодательная инициатива готовится, предложение — засчитывать полтора года по уходу за ребёнком в стаж многодетных мам и пап, имеющих больше четырёх детей, — приводит слова сенатора ТАСС.

Отмечается, что сейчас закон предусматривает стаж в полтора года за уход за каждым ребёнком в многодетной семье, однако больше шести лет в него не засчитывается.

Кутепов добавил, что в Совете Федерации помимо этой инициативы обсуждают возможность возвращения почётного звания "Мать-героиня", а также предлагают засчитывать уход за детьми в стаж одиноких отцов и приёмных родителей.

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