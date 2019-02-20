Порошенко попросил Раду о допуске иностранных военных на Украину для учений

Президент Украины Пётр Порошенко попросил Верховную раду допустить на территорию Украины иностранных военных для проведения учений в 2019 году.

В документе, опубликованном на сайте Рады, сообщается, что речь идёт о допуске военнослужащих из США, Великобритании и Румынии, а также о многонациональных учениях "Кленовая арка — 2019".

Напомним, по украинскому законодательству на территории страны могут присутствовать только военные формирования, предусмотренные законом страны. Кроме того, в Незалежной запрещено размещение иностранных военных баз, поэтому военнослужащие из других государств каждый раз допускаются на Украину специальным законом.

Ранее Лайф сообщал, что украинско-американские учения Sea Breeze — 2019 пройдут в северо-западной части Чёрного моря — в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.