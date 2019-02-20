Эксперты подсчитали, сколько жители Венесуэлы тратят на еду

Стоимость потребительской корзины в начале 2019 года составила более 360 тысяч боливаров, что превышает аналогичный показатель в предыдущем месяце почти на 243 процента.

Обычной венесуэльской семье понадобилось бы около двадцати зарплат, чтобы оплатить пропитание в январе. Об этом сообщили сотрудники аналитического центра Cenda.

— Если учитывать карточки на питание и двух работающих взрослых, то месячный доход такой семьи при наличии двух карточек и зарплат должен составлять 39,6 тысячи суверенных боливаров, — отметили специалисты в "Твиттере".

По предварительным подсчётам, этой суммы хватит лишь на 3,3 дня.

Отмечается, что стоимость потребительской корзины в начале 2019 года составила более 360 тысяч боливаров, что превышает аналогичный показатель в предыдущем месяце почти на 243 процента.