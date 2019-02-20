СМИ: Жители Бельгии до сих пор получают пенсии, введённые Гитлером

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СМИ: Жители Бельгии до сих пор получают пенсии, введённые Гитлером

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Фото: © Pixabay

Бельгийская газета De Morgen сообщила, что 27 жителей страны продолжают получать от Германии пенсии, назначенные Гитлером в 1941 году.

По информации издания, все, кто получает пособия, — нацисты, воевавшие во Второй мировой войне, или их наследники. Такие выплаты были гарантированы лично фюрером всем солдатам Третьего рейха за "лояльность, верность и послушание".

Отмечается, что размер пенсий варьируется от 425 до 1275 евро. Эти пособия выплачивает Германия — как страна, которая взяла на себя все обязанности бывшего нацистского государства.

Автор статьи также добавил, что бельгийские парламентарии в срочном порядке готовят резолюцию, согласно которой Берлин прекратит выплаты пенсий.

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