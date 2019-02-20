Пять человек погибли при пожаре в Приморье

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Пять человек погибли при пожаре в Приморье

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Фото: © LIFE

На пожаре в частном доме в Шкотовском районе Приморья были найдены тела пяти человек.

<p>Фото: © LIFE</p>

По словам очевидцев, к моменту приезда спасателей деревянный дом полыхал полностью по всей площади (около 70 квадратных метров).

<p>Фото: © LIFE</p>

Уточняется, что все погибшие — взрослые.

<p>Фото: © LIFE</p>

Причины пожара выясняются. СУ СК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Фото с места ЧП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

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