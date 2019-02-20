Из-за России. Украина может отказаться от участия в Евровидении

На международном музыкальном конкурсе Евровидение Украину не должны представлять исполнители, которые выступают в России. Об этом завил вице-премьер страны Вячеслав Кириленко.

— Если на Евровидение от Украины поедут те, кто гастролирует в России и к тому же демонстративно собирается делать это в дальнейшем, лучше вообще никому туда не ехать, — написал он у себя в "Твиттере".

При этом политик добавил, что в этом случае не придётся тратить время на объяснения, что "на самом деле между Россией и Украиной не дружба и гастроли, а агрессия, аннексия и оккупация".

Напомним, конкурс Евровидение-2019 пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве под девизом "Позволь себе мечтать". Букмекеры опубликовали рейтинг, в котором Россия занимает лидирующую позицию.

Ранее фаворитку украинского отбора на конкурс Анну Корсун раскритиковали за концерты в России.