В Госдепе заявили, что США не стремятся расколоть Сирию

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В Госдепе заявили, что США не стремятся расколоть Сирию

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Фото: © Flickr/Julian Carvajal

Власти США не хотят расколоть Сирию. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Государственного департамента Роберт Палладино, отвечая на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова.

— О заявлениях министра иностранных дел я могу сказать, что это неверное изображение политики США. Мы поддерживаем единство и территориальную целостность Сирии, — цитирует Палладино РИА "Новости".

Он также отметил, что Вашингтон приемлет "только политическое решение вопроса по Сирии под эгидой ООН".

Ранее Лавров констатировал, что США преследуют цель расколоть Сирию и создать на восточном берегу Ефрата квазигосударство.

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