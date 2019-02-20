В Госдепе заявили, что США не стремятся расколоть Сирию

Власти США не хотят расколоть Сирию. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Государственного департамента Роберт Палладино, отвечая на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова.

— О заявлениях министра иностранных дел я могу сказать, что это неверное изображение политики США. Мы поддерживаем единство и территориальную целостность Сирии, — цитирует Палладино РИА "Новости".

Он также отметил, что Вашингтон приемлет "только политическое решение вопроса по Сирии под эгидой ООН".

Ранее Лавров констатировал, что США преследуют цель расколоть Сирию и создать на восточном берегу Ефрата квазигосударство.