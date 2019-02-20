Более 500 человек эвакуированы из общежития в Иркутске из-за пожара

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Более 500 человек эвакуированы из общежития в Иркутске из-за пожара

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Фото: © Главное управление МЧС РФ по Иркусткой области

Из общежития в Иркутске из-за пожара в одной из комнат было эвакуировано более 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

<p>Фото: © <a href="http://38.mchs.gov.ru/" target="_blank">Главное управление МЧС РФ по Иркутской области</a></p>

— Понимали, что дым сразу заполнил общий коридор и люди на верхнем этаже могут быть заблокированы в своих комнатах. В дыму пришлось вскрывать и обходить каждую комнату и проверять на наличие людей, — рассказали в ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

<p>Фото: © <a href="http://38.mchs.gov.ru/" target="_blank">Главное управление МЧС РФ по Иркутской области</a></p>

Отмечается, что возгорание было ликвидировано в течение пяти минут. При этом одного из спасённых доставили в больницу с предварительным диагнозом "отравление угарным газом".

В ходе проверки выяснилось, что пожар случился из-за установленного в комнате обогревателя, который стоял вплотную к кровати.

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