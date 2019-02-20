У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Молуккском море близ индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 5,6.
Как указывается в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр стихии был в 132 километрах к востоку от города Битунг (около 138 тысяч жителей).
Отмечается, что очаг подземных толчков находился на глубине 47 километров.
О пострадавших и разрушениях сведений не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.
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