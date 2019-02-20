"Как и предсказывал". Трамп отреагировал на иск, поданный против него 16 штатами

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о подаче коллективного иска шестнадцатью штатами.

— Как я и предсказывал, 16 штатов, возглавляемые в основном радикальными левыми и выступающими за открытую границу демократами, подали иск в суд штата Калифорния, — написал политик в "Твиттере".

При этом американский лидер раскритиковал власти штата Калифорния за растрату миллиардов долларов на проект скоростных поездов, который так и не был завершён.

Напомним, ранее власти 16 штатов направили иск против Трампа с целью оспорить введение чрезвычайного положения на южной границе.