"Как и предсказывал". Трамп отреагировал на иск, поданный против него 16 штатами

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"Как и предсказывал". Трамп отреагировал на иск, поданный против него 16 штатами

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Фото: © Instagram/realdonaldtrump

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о подаче коллективного иска шестнадцатью штатами.

— Как я и предсказывал, 16 штатов, возглавляемые в основном радикальными левыми и выступающими за открытую границу демократами, подали иск в суд штата Калифорния, — написал политик в "Твиттере".

При этом американский лидер раскритиковал власти штата Калифорния за растрату миллиардов долларов на проект скоростных поездов, который так и не был завершён.

Напомним, ранее власти 16 штатов направили иск против Трампа с целью оспорить введение чрезвычайного положения на южной границе.

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