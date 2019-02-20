СМИ: Слуцкий может стать главным тренером "Челси"

По информации английских СМИ, помимо российского наставника, тренирующего голландский "Витесс", возглавить лондонский клуб могут Фрэнк Лэмпард и Зинедин Зидан.

Российский специалист Леонид Слуцкий может возглавить "Челси" в случае увольнения из лондонского клуба итальянца Маурицио Сарри. Об этом сообщает издание The Independent.

Ранее английские СМИ сообщали, что "Челси" отправит в отставку главного тренера, если "аристократы" потерпят поражение в игре с "Манчестер Сити" в финале Кубка лиги 24 февраля.

По информации издания, Слуцкий имеет все шансы стать новым наставником "Челси", поскольку хорошо знаком с владельцем клуба Романом Абрамовичем.

Также в числе претендентов на пост главного тренера команды из Лондона экс-капитан "аристократов" Фрэнк Лэмпард, сейчас возглавляющий клуб чемпионшипа "Дерби Каунти" и бывший наставник "Реала" Зинедин Зидан.

Напомним, сейчас Леонид Слуцкий возглавляет голландский "Витесс".