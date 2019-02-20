СМИ: Слуцкий может стать главным тренером "Челси"

Российский специалист Леонид Слуцкий может возглавить "Челси" в случае увольнения из лондонского клуба итальянца Маурицио Сарри. Об этом сообщает издание The Independent.
Ранее английские СМИ сообщали, что "Челси" отправит в отставку главного тренера, если "аристократы" потерпят поражение в игре с "Манчестер Сити" в финале Кубка лиги 24 февраля.
По информации издания, Слуцкий имеет все шансы стать новым наставником "Челси", поскольку хорошо знаком с владельцем клуба Романом Абрамовичем.
Также в числе претендентов на пост главного тренера команды из Лондона экс-капитан "аристократов" Фрэнк Лэмпард, сейчас возглавляющий клуб чемпионшипа "Дерби Каунти" и бывший наставник "Реала" Зинедин Зидан.
Напомним, сейчас Леонид Слуцкий возглавляет голландский "Витесс".
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