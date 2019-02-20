"Самоназначившийся клоун". Мадуро призвал Гуайдо объявить выборы в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо объявить президентские выборы. Такое заявление было сделано на выступлении главы Боливарианской Республики перед выпускниками медицинского вуза.

— Пусть самоназначивший себя клоун созовёт выборы, чтобы его там скинули голосованием, — цитирует Мадуро РИА "Новости".

Напомним, 23 января 2019 года Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Позже в ряде американских СМИ появилась информация, что перед этим ему позвонили из Белого дома.

В ответ на это Мадуро разорвал дипотношения с Вашингтоном, обвинив американские власти в попытке организовать в Каракасе госпереворот и назвав своего оппонента Гуайдо "марионеткой США".