Американские кинотеатры не собираются отменять показ российского фильма "Т-34"

Американская сеть кинотеатров Regal Cinemas не планирует отменять показ российской картины "Т-34". Об этом сообщили представители компании.
— Пока мы не получали указания отменить показы, билеты продаются, — цитирует РИА "Новости" слова администрации.
Отмечается, что посмотреть отечественный фильм с английскими субтитрами жители США смогут уже вечером 20 февраля.
Ранее Посольство Украины в США потребовало отменить показ фильма "Т-34" на территории страны. Российские дипломаты осудили Киев за попытку диктовать свою волю Вашингтону.
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