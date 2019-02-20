Американские кинотеатры не собираются отменять показ российского фильма "Т-34"

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Американские кинотеатры не собираются отменять показ российского фильма "Т-34"

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Кадр фильма "Т-34"  / © Кинопоиск

Посмотреть отечественный фильм с английскими субтитрами жители США смогут уже вечером 20 февраля.

Американская сеть кинотеатров Regal Cinemas не планирует отменять показ российской картины "Т-34". Об этом сообщили представители компании.

— Пока мы не получали указания отменить показы, билеты продаются, — цитирует РИА "Новости" слова администрации.

Отмечается, что посмотреть отечественный фильм с английскими субтитрами жители США смогут уже вечером 20 февраля.

Ранее Посольство Украины в США потребовало отменить показ фильма "Т-34" на территории страны. Российские дипломаты осудили Киев за попытку диктовать свою волю Вашингтону.

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