Бывшего помощника Макрона взяли под стражу

Бывшего помощника президента Франции Эмманюэля Макрона Александра Беналля взяли под стражу. Об этом сообщает радиостанция RTL.

Отмечается, что такие меры были приняты в отношении Беналля из-за нарушения правил судебного контроля. Так, экс-помощника Макрона обвиняют в том, что он, несмотря на запрет, общался с бывшим начальником президентской службы безопасности Винсентом Кразом.

Напомним, в июле 2018 года Беналля оказался в центре скандала: в Интернете появились кадры, на которых он избивает митингующих в Париже во время первомайской демонстрации.