Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе Skype

Пользователи Skype столкнулись со сбоями в работе сервиса. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector.
Юзеры отмечают, что не могут подключиться к сервису, а их текстовые сообщения не доходят до адресата.
Также пользователи пожаловались на проблемы с голосовыми звонками.
Наиболее серьёзные сбои наблюдаются на большей части Японии, Великобритании и США. Что касается России, проблемы со Skype у жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Волгограда, Челябинска и Читы.
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