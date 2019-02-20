Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе Skype

Пользователи Skype столкнулись со сбоями в работе сервиса. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector.

Юзеры отмечают, что не могут подключиться к сервису, а их текстовые сообщения не доходят до адресата.

Также пользователи пожаловались на проблемы с голосовыми звонками.

Наиболее серьёзные сбои наблюдаются на большей части Японии, Великобритании и США. Что касается России, проблемы со Skype у жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Волгограда, Челябинска и Читы.