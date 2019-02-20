Стало известно, сколько россиян используют Интернет на работе в личных целях

Выяснилось, что реже других этим занимаются люди из транспортной сферы и рабочие.

Четвёртая часть работников в России не пользуется Интернетом в личных целях, находясь на работе. Об этом стало известно благодаря опросу, проведённому службой исследований HeadHunter в период с 30 января по 10 февраля.

Как уточняется, всего 13% сотрудников часто пользуются Интернетом в личных целях на протяжении рабочего дня.

— Двадцать пять процентов соискателей утверждают, что вообще не используют Интернет для временного отвлечения от задач на работе; 33% используют Интернет редко, 29% — время от времени, 13% используют часто, — цитирует РИА "Новости" слова экспертов.

Выяснилось, что реже других Всемирной паутиной пользуются люди, занятые в транспортной сфере или принадлежащие к рабочему персоналу.

При этом чаще всего в Сети люди читают книги и новости (54%), половина опрошенных проверяет социальные сети, 46% просматривают почту, а ещё 37% респондентов общаются в мессенджерах.

Отмечается, что в опросе приняли участие шесть с половиной тысяч человек.