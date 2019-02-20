В Новосибирске задержан авиарейс во Вьетнам из-за неисправности самолёта

В Новосибирске рейс во вьетнамский аэропорт Камрань авиакомпании AzurAir пришлось задержать по причине неисправности самолёта.

— Вылет по расписанию был запланирован на 21:20 (17:20 мск) 19 февраля, теперь планируется на среду на 13:55 (09:55 мск), — рассказал РИА "Новости" представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что из 239 пассажиров, включая 25 детей, 103 человека разместили в гостинице. Людей обеспечили напитками и питанием.