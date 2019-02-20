Эксперт оценил шансы ВВС России в случае конфликта с НАТО

Российские ВВС смогут успешно противостоять армии НАТО только в условиях локального конфликта, происходящего на территории третьего государства. Об этом заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике Константин Сивков.

В своей статье для издания "Военно-промышленный курьер" эксперт отмечает, что в настоящее время Россия испытывает нехватку транспортных самолётов, а также самолётов дальней и разведывательной авиации и лёгких истребителей.

В то же время, подчёркивает Сивков, в условиях локальной войны Североатлантический альянс может задействовать до 2500 самолётов, 1500 вертолётов и 600 беспилотников. По словам эксперта, такими силами НАТО будет располагать в период от двух недель до двух месяцев.

По мнению Сивкова, в случае затяжной войны Россия не будет способна долго противостоять войскам НАТО из-за многократного преимущества противника в количестве воздушной техники.

Однако, как отмечается в публикации, в случае угрозы утраты суверенитета и территориальной целостности Россия сможет задействовать тактическое и стратегическое ядерное оружие, чтобы остановить неприятеля.