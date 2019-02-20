Японский истребитель-бомбардировщик F-2 пропал с радаров

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Японский истребитель-бомбардировщик F-2 пропал с радаров

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Фото: © Flickr/ARTS_fox1fire

Над Японским морем в районе западной префектуры Ямагути пропал с радаров военный самолёт F-2, сообщает телеканал NHK.

На борту истребителя, выполнявшего тренировочный полёт, находились два человека.

Как позднее сообщило агентство Kyodo, оба лётчика остались живы. Они находятся в сознании.

Поиски F-2, предположительно, упавшего в Японское море, продолжаются.

Самолёт-истребитель, созданный в конце 90-х компанией Mitsubishi Heavy Industries совместно с Lockheed Martin на базе F-16, начали поставлять на вооружение Сил самообороны Японии с 2000 года.

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