Трамп подписал указ о создании Космических сил США

Президент США Дональд Трамп распорядился создать Космические силы США. Об этом говорится в меморандуме, опубликованном на сайте Белого дома.
Согласно указу, главе Пентагона поручено подготовить юридическое обоснование создания шестого рода войск, который будет учреждён в составе Министерства ВВС США.
Отмечается, что основными целями космических войск будут "отражение агрессии и защита государства", а также "проецирование военной мощи в космос, из космоса и в космосе".
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