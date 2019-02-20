Трамп подписал указ о создании Космических сил США

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Трамп подписал указ о создании Космических сил США

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Их основными целями будут "отражение агрессии и защита государства", а также "проецирование военной мощи в космос, из космоса и в космосе".

Президент США Дональд Трамп распорядился создать Космические силы США. Об этом говорится в меморандуме, опубликованном на сайте Белого дома.

Согласно указу, главе Пентагона поручено подготовить юридическое обоснование создания шестого рода войск, который будет учреждён в составе Министерства ВВС США.

Отмечается, что основными целями космических войск будут "отражение агрессии и защита государства", а также "проецирование военной мощи в космос, из космоса и в космосе".

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