Мужчину, который сбил семью из трёх человек во Владивостоке, задержали

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Мужчину, который сбил семью из трёх человек во Владивостоке, задержали

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Во Владивостоке был задержан водитель, который подозревается в том, что сбил на своём легковом автомобиле семью из трёх человек и скрылся с места преступления. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

<p>Фото: © <a href="https://t.me/Lshort" target="_blank">телеграм-канал</a> Life Shot</p>

Напомним, инцидент случился 18 февраля, когда машина вылетела на тротуар, где в этот момент шла семья. В итоге мать и мальчик 2017 года рождения скончались в больнице, а мужчина выжил.

Полиция оперативно установила личность водителя, совершившего наезд на пешеходов, и объявила его в розыск. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух человек".

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