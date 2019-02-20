Мужчину, который сбил семью из трёх человек во Владивостоке, задержали

Во Владивостоке был задержан водитель, который подозревается в том, что сбил на своём легковом автомобиле семью из трёх человек и скрылся с места преступления. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Напомним, инцидент случился 18 февраля, когда машина вылетела на тротуар, где в этот момент шла семья. В итоге мать и мальчик 2017 года рождения скончались в больнице, а мужчина выжил.

Полиция оперативно установила личность водителя, совершившего наезд на пешеходов, и объявила его в розыск. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух человек".