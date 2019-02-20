Замгенпрокурора США сложит свои полномочия в середине марта

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Замгенпрокурора США сложит свои полномочия в середине марта

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Фото: © flickr/John Sonderman

Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн собирается покинуть пост в середине марта, сообщает CNN. Увольнение Розенстайна было ожидаемо в связи с приходом нового министра юстиции — 14 февраля в должность генпрокурора вступил Уильям Барр.

Напомним, Род Розенстайн был выдвинут президентом США Дональдом Трампом на пост замминистра юстиции в 2017 году. Вступив в должность, чиновник также занялся расследованием "российского вмешательства" в выборы президента США в 2016 году.

В сентябре 2018-го американские СМИ сообщили, что Розенстайн собирался тайно записывать разговоры Трампа, чтобы признать главу Белого дома недееспособным.

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