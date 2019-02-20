В Москве перекрыли движение в районе Гостиного Двора

Сегодня в Москве перекрыто движение в районе Гостиного Двора в связи с проведением мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба столичного правительства.

Так, с 05:00 до окончания мероприятий нельзя будет проехать по улице Ильинке от Старой площади до Красной площади. Также движения не будет в Рыбном переулке от Ильинки до Варварки, в Большом Черкасском переулке — от Малого до Ильинки, в Малом Черкасском переулке — от Большого до Новой площади.

Помимо этого, с 10:00 до 13:00 будет перекрыто движение по Партизанской улице от Ярцевской до Молодогвардейской в связи с торжественным открытием памятной доски в честь героев Советского Союза.

Как писал Лайф, сегодня президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в 12:00 в Гостином Дворе.