А за окном то дождь, то снег. Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 февраля

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А за окном то дождь, то снег. Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 февраля

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Фото: © Pixabay

Синоптическую ситуацию 20 февраля в Москве и области определит тёплый сектор североатлантического циклона. Об этом сообщают специалисты центра погоды "Фобос".

Ожидается, что сегодня температура в регионе будет на 5–6 градусов выше нормы, а также возможно выпадение осадков в смешанной фазе.

Так, днём в столице воздух прогреется до +1...+3 градусов, в области — до 0...+3. Относительная влажность составит 68–73%, а атмосферное давление продолжит падать — ртутный столб остановится на отметке 733 мм.

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