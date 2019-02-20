Российско-индийскую ракету "Брамос-2" создадут и испытают к 2024 году

Россия и Индия создадут и испытают гиперзвуковую ракету "Брамос-2". Об этом заявил директор департамента информационных технологий компании BrahMos Правин Патхак.
— Испытательный пуск может состояться в конце 2023-го — начале 2024-го, — цитирует Патхака РИА "Новости".
Напомним, предыдущая совместная российско-индийская разработка "Брамос" была принята на вооружение ВВС Индии в 2017 году. Ракеты были отмечены президентом России Владимиром Путиным как "предмет особой гордости" партнёрства двух стран.
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