Губернатор Калифорнии обвинил Трампа в "сведении счётов" со штатом

Ранее американский минтранс заявил, что отменяет ассигнования штату Калифорния на строительство скоростной железной дороги.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что администрация президента США сводит счёты со штатом из-за частой критики политики Дональда Трампа со стороны местных властей.

— Речь идёт о явной политической мести со стороны президента Трампа, и мы не собираемся пассивно за этим наблюдать, — сказал он, добавив, что Калифорния будет бороться за свои деньги.

Напомним, американский минтранс заявил, что отменяет ассигнования штату Калифорния на строительство скоростной железной дороги. В ведомстве заявили, что намерены изучить все законные способы для возвращения 2,5 миллиарда долларов, выделенных ранее на строительство.

Как писал Лайф, ранее Трамп раскритиковал власти Калифорнии за то, что они подали на него в суд вместе с 15 другими штатами. В иске выдвинуто требование отменить декларацию Трампа, с помощью которой глава Белого дома попытался добиться финансирования пограничной стены в обход конгресса.