Путин назначил нового начальника штаба Южного военного округа

Также глава государства утвердил командующих 58-й и 8-й общевойсковыми армиями ЮВО.

Генерал-лейтенант Сергей Кузовлев назначен начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Южного военного округа (ЮВО). Как сообщила пресс-служба ЮВО, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Кузовлев удостоен орденов "За военные заслуги", Кутузова, Александра Невского, а также государственных и ведомственных наград. С 2016 года генерал-лейтенант командовал общевойсковыми армиями ЮВО.

Вторым указом главы российского государства назначен командующий 58-й общевойсковой армией ЮВО. Им стал генерал-майор Сергей Рыжков. Кроме того, новую должность получил генерал-майор Андрей Сычевой — он стал командующим 8-й общевойсковой армией ЮВО.