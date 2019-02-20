Юнкер заявил о готовности ЕС дать Лондону отсрочку для Brexit

Выход Британии из состава Евросоюза назначен на 29 марта, однако некоторые выступают за перенос процедуры на более поздний срок.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС готов дать Великобритании отсрочку для Brexit, но это может создать некоторые юридические проблемы. По его мнению, в данной ситуации сейчас "стороны теряют время".

— Если Великобритания рассчитывает получить отсрочку, никто не будет стоять на её пути. Но если отсрочка затянется, то британцам придётся голосовать на выборах в Европарламент в мае, — предупредил Юнкер на круглом столе в немецком Штутгарте.

Европейский чиновник пояснил, что данная ситуация создаёт юридические проблемы — голоса британцев будут учитываться наравне с голосами граждан тех стран, которые остаются в составе Евросоюза.

Напомним, в январе 2019 года британские депутаты отклонили поправку, требовавшую от правительства страны перенести Brexit с 29 марта на более поздний срок. Проведённый в начале февраля опрос показал, что большинство избирателей не согласны с исходом депутатского голосования и выступают за отсрочку.