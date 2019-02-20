"Лично выносил погибших". Порошенко поведал о своих "подвигах" на Майдане

В Сети назвали брехнёй слова лидера Незалежной, а некоторые обвинили политика в попытке "приукрасить свою роль" в тех событиях.

Президент Украины Пётр Порошенко рассказал, что в 2014 году якобы спасал раненных пулями полицейского спецназа "Беркут" и "лично выносил" тела погибших во время событий на Майдане. Видео выступления политика опубликовала журналистка Татьяна Высоцкая в YouTube.

— Ровно пять лет назад. Мой день начался с того, что я вышел в Мариинский парк. Шёл до Верховной рады. Был девятый час. Увидел побратимов из 14-й сотни самообороны Майдана, остановился, поговорил. Они обратились ко мне за помощью, потому что по ним стреляют. Прошёл 150 метров… "Беркуты" с помповыми ружьями стреляли в людей, — поделился воспоминаниями украинский лидер.

По утверждению Порошенко, на его глазах ранили 11 человек и убили нескольких. Лидер Незалежной также заявил, что вместе с "побратимами" помогал донести тела до Дома офицеров. Свою "исповедь" украинский президент закончил словами: "Эти минуты, этот день я запомню на всю жизнь".

В Сети назвали брехнёй слова Порошенко, а некоторые и вовсе оказались возмущены попыткой политика "приукрасить свою роль" в тех событиях и "переписать историю". Многие из комментаторов отметили выдающуюся актёрскую подачу президента.

Напомним, 18–21 февраля 2014 года в Киеве происходили столкновения между протестующими и силовиками, которые закончились госпереворотом и отстранением от власти президента Виктора Януковича. Верховная рада внесла изменения в конституцию и назначила новые выборы, в которых победил Пётр Порошенко. В ходе событий на Майдане, по официальным данным, погибли 77 человек, ещё 371 был госпитализирован с различными травмами.