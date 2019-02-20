Суд Таиланда разрешил экстрадицию россиянина Дмитрия Украинского в США

В Бангкоке уголовный суд разрешил экстрадировать гражданина России Дмитрия Украинского в Соединённые Штаты. Об этом сообщает агентство РИА "Новости".
Отмечается, что решение суда стало первым в истории юриспруденции Таиланда.
Дмитрий Украинский был задержан в июле 2016 года в Паттайе по обвинению в краже средств с банковских счетов граждан нескольких стран. Также в отношении россиянина было возбуждено дело по обвинению в отмывании денег в рамках законодательства Таиланда.
Судом первой инстанции Украинский был приговорён к 10 годам лишения свободы.
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