Суд Таиланда разрешил экстрадицию россиянина Дмитрия Украинского в США

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Суд Таиланда разрешил экстрадицию россиянина Дмитрия Украинского в США

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Фото:© РИА Новости/Максим Богодвид

Мужчина был задержан летом 2016 года по обвинению в краже средств со счетов граждан нескольких стран.

В Бангкоке уголовный суд разрешил экстрадировать гражданина России Дмитрия Украинского в Соединённые Штаты. Об этом сообщает агентство РИА "Новости".

Отмечается, что решение суда стало первым в истории юриспруденции Таиланда.

Дмитрий Украинский был задержан в июле 2016 года в Паттайе по обвинению в краже средств с банковских счетов граждан нескольких стран. Также в отношении россиянина было возбуждено дело по обвинению в отмывании денег в рамках законодательства Таиланда.

Судом первой инстанции Украинский был приговорён к 10 годам лишения свободы.

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