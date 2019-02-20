Житель Ирландии сорвал джекпот в €175 млн в лотерее EuroMillions

Организаторы лотереи сообщили, что несколько дней не будут раскрывать даже магазин, где был куплен счастливый билет, в целях безопасности.

Неизвестный житель Ирландии выиграл джекпот EuroMillions в размере 153 миллионов фунтов стерлингов (175 миллионов евро или более 13 миллиардов рублей) — самый большой в истории страны.

Belfast Telegraph сообщает, что из-за наплыва желающих проверить свой лотерейный билет вышел из строя сайт лотереи. Выигрышными номерами стали 1, 8, 18, 19 и 39. Счастливыми звёздами — 7 и 9.

Ранее в Ирландии никогда не выигрывали столь большие суммы, хотя EuroMillions проводится в стране с 2004 года. Предыдущий джекпот европейской лотереи достался жителям страны в июле 2005 года. Тогда Долорес Макнамара из Лимерика забрала 99 миллионов фунтов стерлингов (115 миллионов евро).