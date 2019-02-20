"Надо принять как данность". Макаревич назвал идиотами 80% жителей Земли

В то же время артист признался, что себя он зачислил в оставшиеся 20% населения планеты.

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич назвал идиотами 80% жителей Земли. Такую нелестную оценку мировому населению он дал в ходе интервью "Ленте.ру".

По словам музыканта, он выступает против практики что-либо запрещать, однако признался, что предложил запретить лишь одно — "орать по телевизору".

— Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей, — сказал Макаревич. — Прости меня, но вообще 80 процентов населения Земли — идиоты. Надо это принять как данность.

В то же время артист отметил, что себя он зачислил в оставшиеся 20%.

Как писал Лайф, в марте 2018 года Макаревич обозвал россиян злобными дебилами.