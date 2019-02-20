Московские "Ласточки" перевезли рекордное число пассажиров

Поездами Московского центрального кольца (МЦК) 19 февраля воспользовалось рекордное количество пассажиров с начала текущего года — 519 тысяч человек. Предыдущий рекорд принадлежал 18 февраля, когда МЦК перевезло 508,4 тысячи пассажиров.

— У нас новый рекорд! 19 февраля на "Ласточках" проехало 519 тысяч пассажиров! — говорится в "твиттере" столичной подземки.

МЦК — маршрутная линия железнодорожного пассажирского транспорта, частично интегрированная с метро Москвы по системе оплаты проезда и пересадкам. Его открытие состоялось 10 сентября 2016 года.