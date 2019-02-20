На Алтае микроавтобус сбил троих дорожных рабочих, один из них погиб

Автомобилем Renault Trafic управлял мужчина. Причина наезда на пешеходов пока не сообщается.

На Алтае микроавтобус совершил наезд на троих человек — дорожных рабочих, после чего врезался в стоящий автомобиль. В результате один рабочий погиб на месте ДТП от полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Двое других рабочих были госпитализированы с телесными повреждениями.

Причина ДТП не называется. Как уточняется, на месте аварии работали сотрудники ГИБДД города Барнаула и МЧС, а также бригада скорой помощи.

Напомним, ранее в Ростовской области в ДТП с микроавтобусом погибли шесть человек.