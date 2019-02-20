Москвича выгнали из клуба, отказавшись вернуть куртку стоимостью €5 тысяч

Работники заведения заявили, что посетитель ничего им не сдавал, а номерок ничего не доказывает.

Сотрудники ночного клуба в Пресненском районе Москвы отказались выдать посетителю дизайнерскую куртку за 5 тысяч евро и выгнали его на улицу. Об этом пишет агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МВД.

По словам пострадавшего, события разворачивались в ночь на 8 февраля. Мужчина 1988 года рождения утверждает, что с тремя знакомыми пришёл в клуб на улице 1905 года, д. 2/1. Он сдал в гардероб куртку Brioni стоимостью 5 тысяч евро и шарф Louis Vuitton за 300 евро. Получив номерок, он пошёл отдыхать, а спустя некоторое время решил забрать верхнюю одежду и уйти. Но посетителя ждал сюрприз, когда он предъявил номерок в гардеробе.

— Мужчина получил ответ, что куртку не сдавал, после чего сотрудники заведения выставили его на улицу без верхней одежды. Куртку и шарф гражданин обратно так и не получил, — рассказали в управлении.

Примечательно, что в полицию москвич обратился только спустя более чем десять дней — 19 февраля. Причинённый ему ущерб оценили в 5,3 тысячи евро, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.