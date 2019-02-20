Прочные носки и дышащие трусы. Эксперты рассказали, что дарить на 23 февраля

Всего несколько дней осталось до Дня защитника Отечества. Роскачество составило список советов о том, как выбрать не только полезный подарок, но и качественный.

Носки

Носки наряду с пеной для бритья являются одним из самых распространённых подарков. Эксперты советуют выбирать носки, в составе которых натуральные материалы, в частности хлопок, что обеспечит лучший воздухообмен. Большое содержание синтетики, например полиэстера, может вызвать аллергию или повышенное потоотделение. Специалисты отмечают также, что при покупке носков стоит обратить внимание на шов во фронтальной части — он должен быть плоским, мягким и прочным во избежание скорого появления дырок.

Нижнее бельё

Трусы-боксеры на втором месте по популярности среди подарков. Чтобы определить качество при выборе, нужно обратить внимание на частоту строчки, которая должна быть равномерной и без пропусков, а все швы, в том числе и внутренние, должны быть хорошо прошиты. Кроме того, в изделии должны преобладать натуральные материалы (вискоза, поливискоза, хлопок).

Рубашки

При выборе рубашки нужно учитывать, что при повседневном спокойном режиме потовые железы у мужчин работают активнее, чем у женщин, поэтому ткань рубашек должна обладать очень высокими гигиеническими показателями. Кроме того, ткань должна быть дышащей. Эксперты рекомендуют выбирать рубашки из натуральных тканей, в частности хлопка или вискозы.

Гаджеты

Среди гаджетов эксперты отмечают актуальность такого подарка, как

электрическая зубная щётка,

беспроводные наушники-вкладыши,

смартфон (в тройке лидеров сейчас Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max и iPhone XS).

Ранее Лайф рассказывал, как можно выбрать подарок "своему" знаку с помощью гороскопа.