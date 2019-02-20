Прямая трансляция: послание Владимира Путина Федеральному собранию — 2019
Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев
Ровно через час Президент России Владимир Путин выступит с очередным ежегодным обращением к Федеральному собранию страны. Традиционно в Кремле не раскрывают содержание послания. Глава государства работает над ним лично. Естественно, не без помощи соответствующих подразделений своей администрации, министерств и ведомств. Послание станет для Владимира Путина уже пятнадцатым по счёту.
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