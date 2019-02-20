В Приморье родители избили пятиклассника за издевательства над их детьми

Прокуратура Приморского края проводит проверку по факту причинения телесных повреждений ученику пятого класса одной из школ города Большой Камень. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как уточняется, проверяется в том числе организация профилактической работы с учащимися образовательного учреждения.
Портал Deita.ru сообщил, что родители учеников школы окунули головой в унитаз ученика, который якобы неоднократно издевался над другими учащимися. По предварительным данным, ранее он ударил в живот свою одноклассницу. В результате девочка оказалась в больнице с подозрением на разрыв селезёнки.
Напомним, ранее Лайф писал про учительницу физкультуры, которая натравила первоклашек на одноклассника.
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