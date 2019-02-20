Назначен новый глава Корпорации развития Дальнего Востока

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Назначен новый глава Корпорации развития Дальнего Востока

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Фото: © Pixabay

КРДВ управляет территориями опережающего социально-экономического развития (ТОР) и свободным портом Владивосток.

Генеральным директором АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ) назначен Аслан Канукоев, ранее занимавший должность замглавы организации по финансовым вопросам и председателя комитета по бюджету при совете директоров. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

КРДВ управляет 18 территориями опережающего социально-экономического развития (ТОР) и свободным портом Владивосток. Ранее корпорацию возглавлял Денис Тихонов. Причины смены руководителя не уточняются.

Новый гендиректор компании работал заместителем министра финансов Кабардино-Балкарской Республики, возглавлял отдел государственных программ регионального развития Минфина РФ. Также за плечами Канукоева — пост директора дирекции по управлению финансами и членство в правлении АО "Курорты Северного Кавказа".

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