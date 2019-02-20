Названы самые популярные подарки на День защитника Отечества

Как отмечается, всё большим спросом у покупателей пользуются товары практичных категорий.

В этом году российские мужчины на День защитника Отечества в качестве подарков получат гаджеты, одежду и обувь. Рейтинг подарков приводит RT со ссылкой на пресс-службу оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Наибольший спрос выявлен на беспроводные наушники, игровые приставки и смартфоны. Средний чек на покупку гаджетов и электроники вырос на 5% и составил 7230—7260 рублей.

Отмечается, что средний чек на покупку одежды также вырос на 5% — он составил 3120—3150 рублей. Наибольшим спросом пользуются джинсы, брюки и свитеры.

Дмитрий Батюшенков, директор по управлению продуктами компании "Платформа ОФД", отметил, что в этом году при приобретении подарков всё больший акцент делается на практичных категориях товаров.

Напомним, День защитника Отечества — 23 Февраля — в этом году выпадает на субботу. В честь праздника парковка на улицах Москвы будет бесплатной. В выходные в столице будет ограничена продажа алкоголя.