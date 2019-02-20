Борьба с домогательствами добралась до памятника целующимся моряку и медсестре

Ущерб монументу оценивается более чем в 1000 долларов из-за большой площади, покрытой граффити с тегом MeToo.

Власти американского города Сарасота заявили, что вандалы осквернили памятник целующимся моряку и медсестре, поставленный как символ окончания Второй мировой войны. Граффити с тегом #MeToo было нанесено на ногу медсестре днём 18 февраля, сообщает полицейский департамент города.

— Сотрудники полиции провели в этом районе кампанию по обнаружению баллончиков с краской, однако ни одного так и не было найдено. На памятнике не было обнаружено никаких других предметов, которые были бы повреждены или окрашены распылителем. В районе, где установлен памятник, отсутствует видеонаблюдение, — рассказали полицейские.

Полиция также просит очевидцев преступления сообщить в управление или оставить анонимный отзыв.

Лайф рассказывал, что 17 февраля умер моряк Джордж Мендоса, поцелуй которого на Таймс-сквер стал легендарным благодаря фотографу Альфреду Эйзенштадту. Медсестра, которую на радостях после победы над Японией поцеловал Мендоса, заявляла, что не соглашалась на поцелуй.

Активисты #MeToo, выступающие против сексуальных домогательств, ранее осудили диснеевского принца, целующего Белоснежку без разрешения. И попросили перестать сажать детей на колени Санта-Клаусу.