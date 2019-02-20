ФСБ попросила продлить срок ареста обвиняемому в шпионаже американцу Уилану

ФСБ направила в Лефортовский суд Москвы ходатайство о продлении срока ареста обвиняемому в шпионаже гражданину США Полу Уилану ещё на три месяца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По словам собеседника агентства, спецслужба просит оставить американца под стражей до 28 мая. Заседание о продлении ареста Уилана назначено на 22 февраля.

Напомним, о задержании американца по подозрению в шпионаже ФСБ сообщила в декабре 2018 года. В семье же Уилана уверяли, что он приехал в Москву на свадьбу к бывшему сослуживцу, но по неизвестным причинам там так и не появился. В конце января у подозреваемого нашли документы, содержащие гостайну. Также у Уилана оказалось четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Британии.