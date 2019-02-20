В Совфеде опровергли предложение ограничить работу супермаркетов по выходным

Сенатор Алексей Кондратьев опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы выступил с инициативой о запрете крупным магазинам работать в выходные.
— Никакой подобной инициативы ни в Совете Федерации, ни у меня нет, — приводит его слова РИА "Новости". — Речь шла о недопустимости сокращения минимального расстояния между магазинами, торгующими алкогольной продукцией, и детскими учебными заведениями.
Напомним, ранее агентство "Москва" сообщало, что Кондратьев предложил ограничить работу супермаркетов в выходные, следуя примеру некоторых западных стран, где с вечера пятницы до понедельника продукты можно приобрести лишь в небольших торговых точках.
Кондратьев сейчас отметил, что это нецелесообразно, так как мелкие торговые точки не смогут заменить большие магазины из-за разного ассортимента и цен.
— Вопрос стоит именно в организации торговли алкогольной продукцией, — пояснил он.
Сенатор добавил, что сейчас регионы сами устанавливают величину расстояния между магазинами с алкоголем и детскими учебными заведениями, причём в большинстве субъектов это 300 метров. Кондратьев же выступает против предложения Минпромторга сократить расстояние до 30–60 метров.
Как писал Лайф, ранее эксперт объяснил, почему нельзя закрывать супермаркеты на выходные.
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