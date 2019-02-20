В бундестаге раскритиковали признание Гуайдо президентом Венесуэлы

Как отмечается, Правительство ФРГ нарушило традицию признания стран, а не их лидеров.

Эксперты парламента Германии решили, что признание властями ФРГ оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом страны не соответствует принятой в Германии практике. Кроме того, оно носит спорный характер с точки зрения международного права. Об этом сообщает Tagesschau.

Уточняется, что экспертиза была проведена по запросу Левой партии Германии. По мнению аналитиков, Правительство ФРГ "сомнительно" отнеслось к принципу невмешательства во внутренние дела иностранного государства, признав Гуайдо президентом Венесуэлы.

Специалисты назвали признание Берлином оппозиционного лидера президентом Венесуэлы преждевременным.

Напомним, в январе лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом Венесуэлы. Канцлер ФРГ Ангела Меркель признала Гуайдо временным лидером.