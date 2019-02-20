"Алмаз-Антей" начал получать страховку за повреждённые штормом С-400

Отмечается, что форс-мажор не повлияет на выполнение контракта на поставку Пекину С-400.

Изготовитель систем ПВО С-400 концерн "Алмаз-Антей" начал получать страховое возмещение за предназначавшиеся Китаю ракеты, которые были повреждены штормом во время транспортировки из порта Усть-Луга. Об этом сообщил глава по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

По его словам, контракт на поставку КНР С-400 идёт по плану, отставаний от графика нет. Кладов заверил, что форс-мажор не повлияет на выполнение соглашений с Россией.

— Каждая партия техники в ходе поставки страхуется на полную стоимость. В данном случае изготовитель уже начал получать страховое возмещение за груз, повреждённый по вине компании-перевозчика, — цитирует его РИА "Новости".

В январе 2018 года сообщалось, что часть предназначенных КНР С-400 были повреждены во время их доставки из порта Усть-Луга. Россия занимается производством ракет для Пекина взамен повреждённых.