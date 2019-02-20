Букмекеры назвали главных претендентов на роль следующего Джеймса Бонда

Букмекеры назвали имена актёров, которые являются претендентами на роль следующего Джеймса Бонда. Об этом сообщает The Mirror.
Как пишет издание, наиболее вероятно, что следующим Бондом станет Джастин Хартли, Том Хиддлстон или Ричард Мэдден.
Чуть меньше шансов у актёров Джеймса Нортона, Тома Харди и Идриса Эльбы.
Напомним, 25-й фильм о Бонде станет последним фильмом с участием Дэниела Крэйга. Выход 25-й части бондианы намечен на апрель 2020 года.
Ранее сообщалось, что сценарий этого фильма будет переписан.
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