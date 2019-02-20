Путин: Мы обязаны двигаться только вперёд, набирая темп

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Путин: Мы обязаны двигаться только вперёд, набирая темп

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Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости" / Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин начал ежегодное Послание Федеральному собранию со слов о необходимости "двигаться только вперёд, набирая темп". По его мнению, правительство должно задавать тон.

— Мы обязаны двигаться только вперёд и набирать темп, — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что приступать к изменению ситуации к лучшему нужно уже сейчас, а российский кабмин должен задавать тон. По его мнению, реальные изменения граждане должны почувствовать уже сейчас.

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