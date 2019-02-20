СМИ: Шойгу предложил ретейлерам ввести льготы для обладателей военных наград

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к ретейлерам с предложением ввести систему льгот для определённых категорий военнослужащих, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в ведомстве.
Как отмечается, получение запроса подтвердили в X5 Retail Group, уточнив, что изучают предложение. В других компаниях идею Шойгу комментировать не стали.
Так, в письме к исполнительному директору X5 Retail Group Игорю Шехтерману было предложено рассмотреть возможность предоставления скидок и льгот обладателям орденов Мужества и (или) медалей "За отвагу" в магазинах "Карусель", "Перекрёсток" и Пятёрочка".
Эксперты в отрасли считают, что потери сетевых магазинов от подобных льготных программ вряд ли станут серьёзными. Опасение участников рынка заключается в том, что поток льготников может стать нескончаемым в случае успеха инициативы Министерства обороны.
Напомним, летом 2018 года военным пенсионерам вернули монетизированную в 2005 году льготу по бесплатному проезду в ведомственные санатории.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени