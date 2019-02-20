СМИ: Шойгу предложил ретейлерам ввести льготы для обладателей военных наград

Как отмечается, по задумке Минобороны скидки могут предоставляться гражданам, имеющим орден Мужества или медаль "За отвагу".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к ретейлерам с предложением ввести систему льгот для определённых категорий военнослужащих, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в ведомстве.

Как отмечается, получение запроса подтвердили в X5 Retail Group, уточнив, что изучают предложение. В других компаниях идею Шойгу комментировать не стали.

Так, в письме к исполнительному директору X5 Retail Group Игорю Шехтерману было предложено рассмотреть возможность предоставления скидок и льгот обладателям орденов Мужества и (или) медалей "За отвагу" в магазинах "Карусель", "Перекрёсток" и Пятёрочка".

Эксперты в отрасли считают, что потери сетевых магазинов от подобных льготных программ вряд ли станут серьёзными. Опасение участников рынка заключается в том, что поток льготников может стать нескончаемым в случае успеха инициативы Министерства обороны.

Напомним, летом 2018 года военным пенсионерам вернули монетизированную в 2005 году льготу по бесплатному проезду в ведомственные санатории.