Силуанов рассказал, сколько в России самозанятых граждан

Испробовать новую систему получили возможность жители Москвы и Подмосковья, Татарстана и Калужской области.

С начала года 30 тысяч граждан России зарегистрировались в качестве самозанятых граждан. Об этом первый зампредседателя Правительства РФ и министр финансов Антон Силуанов заявил на заседании коллегии Федеральной налоговой службы.

— Видим, что около 30 тысяч таких самозанятых зарегистрировано в системе. Видим, что каждый день увеличивается число желающих работать в этой системе, — цитирует Силуанова ТАСС.

В январе Лайф рассказывал, что с начала 2019 года самозанятые граждане должны будут платить налоги в размере от 4 до 6 процентов за осуществление своей деятельности. Мера введена только в пилотных регионах, в других субъектах налог будет введён позже.

По оценкам экспертов Лайфа, до конца года в качестве самозанятых зарегистрируются несколько сотен тысяч россиян.